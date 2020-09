Bombeiros: incêndio em Barra tem parte crítica 'praticamente controlada'

A parte mais crítica do incêndio que atinge a região de Barra foi praticamente controlada no sábado (26), segundo o Corpo de Bombeiros. Atuam na região 18 bombeiros militares especialistas em combate a incêndio florestal e oito brigadistas voluntários, com apoio de quatro aviões contratados pelo programa Bahia sem fogo.

Os focos atuais se concentram mais em dois pontos que foram identificados na sexta. O efetivo foi separado em duas equipes, o que vai permanecer para a ação neste domingo. A primeira parte vai monitorar o foco que já foi combatido e a outra irá percorrer todo o perímetro da área para constatar se há focos mais distantes.

De acordo com dados do Climatempo, neste domingo, a temperatura deverá chegar a 34 °C e a velocidade dos ventos em torno de 13 km/h.