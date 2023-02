Bombeiros localizam mãe de criança pedida durante o Fuzuê

Os bombeiros conseguiram localizar a mãe de uma criança que se perdeu durante o Fuzuê, que aconteceu neste sábado (11), em, Salvador. O garoto foi encontrado chorando no circuito Orlando Tapajós por um senhor, que acionou os militares.

Os bombeiros acolheram a criança e andaram com ela um pouco pelo circuito na busca pelos familiares. O menino também foi colocado no ponto elevado de observação (PEO) para que pudesse identificar os responsáveis. O Corpo de Bombeiros acionou o conselho tutelar e enviou aviso via rádio para todas as patrulhas.

Enquanto aguardava, os bombeiros ofereceram água, suco e alimentação ao menino.

"A mãe dele nos procurou e conseguimos identificar, através de documentos o parentesco. O que nós aliviou muito", explicou a major BM Jamile Lutiane, que comandou a Operação Fuzuê.

De acordo com a oficial, algumas medidas preventivas são fundamentais para evitar situação como essa. "É importante que a criança seja orientada a reconhecer e procurar ajuda das autoridades locais. Os pequenos também deve estar com pulseiras de identificação e os responsáveis devem as manter sempre por perto para que não as percam de vista", orientou.

Outras ocorrências

Além da criança perdida, os bombeiros também atenderam uma pessoa que teve convulsão e outra com mal súbito. Durante todas as festas populares os militares estão nos circuitos atendendo as ocorrências de forma rápida e precisa.

