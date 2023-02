Bombeiros resgatam grupo que se perdeu durante trilha na região de Guanambi

Bombeiros militares do 2ºSGBM, em Guanambi, resgataram um grupo de pessoas que se perdeu na região durante uma trilha. Os integrantes foram encontrados com sinais de esgotamento físico e desidratação, de acordo com nota divulgada pelo órgão.

O resgate aconteceu após os militares caminharem por duas horas por um trajeto íngreme e pedregoso. Técnicas de resgate em altura precisou ser aplicada para um resgate de um dos membros do grupo.

O corpo de bombeiros alerta para que a incursões nas trilhas sejam guiadas por profissionais experientes, além do uso de roupas e equipamentos adequados.