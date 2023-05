Bombeiros resgatam serpente escondida em painel de moto na Bahia

Bombeiros militares resgataram uma serpente que havia se escondido no interior da carenagem de uma motocicleta, na tarde desta terça-feira (9), em Luis Eduardo Magalhães, no extremo-oeste do estado.

O proprietário da moto, ao se deparar com a presença da cobra, foi à sede do corpo de bombeiros local, em busca de auxílio profissional. Os bombeiros realizaram o resgate do réptil sem causar ferimentos ao animal ou danos à motocicleta.

Após o resgate, a equipe do corpo de bombeiros conduziu a serpente, que estava sem ferimentos aparentes, até uma área de preservação ambiental adequada para a sua soltura. Os bombeiros ressaltam a importância de acionar a corporação em casos semelhantes e enfatizam que a utilização do veículo não é recomendada nessas situações, sendo mais seguro mantê-lo parado e buscar o apoio especializado.