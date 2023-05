Bombeiros retiram corpo preso em ferragens após acidente na BR 116, na Bahia

Um corpo que estava preso nas ferragens após um acidente foi retirado pelos bombeiros militares do 15° GBM em Paulo Afonso, no norte da Bahia, neste domingo (7). O acidente ocorreu na BR 116, sentido Tucano-Euclides da Cunha.

O acidente ocorreu entre dois caminhões e o óbito foi confirmado pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Para a retirada do corpo da vítima, os bombeiros utilizaram um conjunto desencarcerador e, devido ao estado do veículo, a operação foi bastante delicada.

Após o resgate, o corpo foi deixado sob os cuidados do Departamento de Polícia Técnica (DPT) para identificação e demais procedimentos legais.

Areia foi colocada na pista em razão do derramamento de óleo. O SAMU e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) também prestaram apoio na ocorrência.