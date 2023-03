Bombeiros retiram criança de dentro de máquina de lavar na Bahia

Uma menina de 8 anos ficou presa dentro da máquina de lavar da residência. A ocorrência aconteceu nesta segunda-feira (20) em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. Bombeiros do 2° SGBM em Lauro de Freitas, pertencente ao 10° GBM em Camaçari, atenderam a ocorrência e retiraram a criança.

Para que a menina pudesse ser resgatada os militares precisaram desmontar o equipamento. "Tudo foi realizado de forma bastante cautelosa. A todo instante conversarmos com a menina e explicamos o que estavam fazendo para que ela se sentisse segura", explicou o sargento BM Alan Lago.

Segundo o sargento, é importante que os cidadãos tenham cuidado com os equipamentos eletro eletrônicos e oriente as crianças também sobre as precauções. "Conseguimos retirar a menina, mas a máquina poderia estar ligada no momento o que poderia causar um acidente mais grave. Por isso é fundamental que desde pequenas as crianças aprendam sobre esses cuidados", concluiu o bombeiro.