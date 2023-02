Bombeiros socorrem turista que teria usado droga sintética no circuito Dodô

Militares do Corpo de Bombeiros socorreram, na noite deste sábado (18), um turista que passou mal, após, segundo informação preliminar, utilizar droga sintética. Uma ambulante com pressão baixa também foi atendida. Os dois casos aconteceram no circuito Dodô, entre a Barra e Ondina.

O homem, natural do Rio Grande do Sul, informou que sentia dor no ouvido e tontura. Ele também tinha pouca consciência. O turista foi socorrido, próximo da estrutura da Band Folia.

A mulher, que trabalha de ambulante no circuito, foi atendida na região do Cristo. Os dois foram encaminhados para uma unidade de saúde, no circuito, e passam por cuidados médicos.