Bombeiros vão distribuir mil pratos de caruru nesta terça (4) em Salvador

O ciclo de festas populares da Bahia começa nesta terça-feira (4) com homenagens a Santa Bárbara. Patrimônio Imaterial do Estado, a festa da padroeira do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) terá um sabor especial. Como manda a tradição, mil kits do tradicional caruru serão distribuídos pela coorporação.

As festividades vão começar com uma alvorada de fogos às 5h, e às 8h na Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos acontece a missa, que após o seu término a imagem de Santa Bárbara deixa a igreja sendo carregado por membros da irmandade, que seguem em procissão até o Quartel da Barroquinha.

Em seguida o andor é entregue aos bombeiros na ladeira do quartel, onde após recebê-lo pelos membros da irmandade promovem o encontro dela com a imagem que fica na capela do quartel para em seguida, continuar a procissão.

Lá também é celebrada a missa às 8h30, que finaliza com a chegada da procissão ao Quartel. Após a saída da procissão é iniciada a distribuição do tradicional caruru para a população além de comemoração com estimativa de 300 convidados.

Para Nelson Cadena, colunista do CORREIO, tudo indica que essa tradição tenha sido incorporada à festa no século XX e representa o mais forte elemento ritual incorporado ao evento. Nos anos 80, um enorme caruru chegou a ser servido no calçadão entre o Taboão e a Baixa dos Sapateiros para cerca de 10 mil pessoas.