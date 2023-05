Bombons envenenados foram provados por funcionárias antes de matar mulher

Os bombons que Lindaci Viegas de Carvalho comeu após ganhar de presente, poderiam ter feito outras três vítimas. Isso porque funcionárias de um salão de beleza também experimentaram o doce após Lindaci comer.

De acordo com a reportagem do Fantástico deste domingo (28), a vítima chegou ao salão de beleza para se arrumar porque era seu aniversário naquele dia. A manicure e depiladora Telma Maria de Oliveira revelou que Lindaci levou os bombons para a geladeira porque estavam derretendo.

Em contrapartida, naquele momento, ela ainda não sabia quem tinha enviado o doce e o buquê de flores, desconfiando de várias pessoas, ligando para amigos e familiares.

Outra funcionária, a cabeleireira Gisele Oliveira, foi a primeira a comer o chocolate. “E ela (estava) desconfiada, e eu falei: ‘Me dá aqui que eu vou comer’. Eu fui a primeira a comer. Só comi um pedaço da barra. E parecia crocante, um chocolate crocante”, disse a funcionária.

Depois de receber a ligação do ex-marido, que brincou afirmando que teria enviado os presentes, Lindaci e as outras funcionárias resolveram comer os doces.

A terceira cabeleireira, Telma, desconfiou que algo estava errado quando sentiu a boca inchar, mas não desconfiou que poderia ter sido o chocolate. “Minha boca estava inchando, mas eu não associei ao chocolate”, revela Gisele. "Poderia ter sido uma tragédia ainda maior", revelou.

Até o momento, apenas Susane Martins da Silva, principal suspeita do crime, está presa. Ela revelou que estava desconfiada da possível relação de Lindaci com um ex-namorado, Mário Sérgio, que também se relacionou com Susane há algum tempo.