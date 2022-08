Bon Odori: Festival de Cultura Japonesa de Salvador inicia venda de ingressos

Após suspensão das atividades por dois anos, em decorrência da pandemia da covid-19, o Bon Odori – XIV Festival de Cultura Japonesa será realizado de 26 a 28 de agosto, no Parque de Exposições, na Avenida Paralela, com programação diversificada com atrações para todas as idades: oficinas culturais, concursos, jogos, shows de música e dança, artes marciais e workshops fazem a alegria dos visitantes. Essa edição recebeu um significado especial e apresenta como tema o "Ganbarimashou", que significa que "vamos fazer o nosso melhor” ou “vamos em frente, juntos”. Os ingressos já estão à venda.

O destaque desta edição é do dublador Charles Emmanuel, conhecido dos fãs de animes, cartoons e filmes brasileiros, que estará pela primeira vez no evento. Ele se apresenta na sexta-feira (26), em um bate-papo sobre o seu trabalho e o processo criativo das vozes dos personagens Rony Weasley (Harry Potter), Ben 10 e o Perna-de-Peixe (Como Treinar seu Dragão). Já o Reatmo é a atração internacional que cria apresentações audiovisuais com influência de música eletrônica e técnicas vocais, que chamaram atenção de bandas como Maroon 5 e Linkin Park.

Para quem gosta de dançar, o festival vai trazer os grupos Wadô e Mitsuba. O primeiro apresenta os tambores japoneses e utiliza forte sonoridade acompanhada de uma performance de jovens baianos. Já o Mitsuba traz o Yosakoi Soran, uma dança inspirada no Soram Bushi, estilo de dança e música tradicional em Hokkaido, no Japão.

Os ingressos já podem ser adquiridos através da plataforma online Ticket Maker ou nos principais shoppings da cidade no Balcão de Ingressos, lojas Pida e Pagoda. Quem comprar antecipado garante o ingresso por R$ 10 (sexta-feira) e R$ 15 (sábado e domingo), exceto crianças de até oito anos que não pagam. Mais informações: http://www.bonodorisalvador.com.br/



SERVIÇO - Bon Odori - XIV Festival de Cultura Japonesa de Salvador | Dias 26 ( das 12h às 22h), 27 (das 10h às 22h) e 28 (das 10h às 21h) de agosto, no Parques de Exposições de Salvador | Ingressos antecipados: R$10 (26) e R$15 (27 ou 28)