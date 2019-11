Um bondinho do Corcovado, no Rio de Janeiro, pegou fogo na noite deste sábado (30). Segundo informações da assessoria de imprensa do serviço, o trem estava desativado e ia para a oficina quando o incêndio começou.

A causa do incêndio teria sido um curto-circuito. Segundo o G1, às 20h20, o Corpo de Bombeiros informou que ainda tentava combater o incêndio e que o local é de difícil acesso.

Como o serviço é interrompido às 18h, não havia mais turistas no local. Não houve feridos.