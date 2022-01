Após novo decreto do Governo do Estado, anunciado hoje (10), a produção do Bonfim de Tarde, que contaria com show de Bell Marques, confirma o cancelamento do evento, que aconteceria nesta quinta-feira, 13 de janeiro, na Bahia Marina.



Sobre ressarcimento dos valores investidos, o cliente deverá entrar em contato com a plataforma/ponto de vendas específico com o qual realizou a compra do ingresso (Central do Carnaval, TicketMaker, Pida ou Balcão de Ingressos).

(Foto: Reprodução)

