Boni revela que Silvio Santos deu dinheiro para pagar equipe da Globo

Silvio Santos já deu dinheiro à Globo para pagar os funcionários da emissora carioca. A informação foi divulgada por José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, mais conhecido como Boni, no especial de 60 anos do Programa Silvio Santos, no SBT, que foi ao ar nesse domingo (4).

Durante sua participação, Boni exaltou o dono do Baú da Felicidade como apresentador e empresário. Ele também afirmou que Silvio é um dos maiores apresentadores do mundo. Veja vídeo:

Nosso querido Boni falou sobre o trabalho e história do Silvio Santos em toda a construção da televisão brasileira! #PSS60Anos pic.twitter.com/dsml0nYLS2 — Programa Silvio Santos (@PgmSilvioSantos) June 4, 2023

“Não só a televisão brasileira, mas o Brasil deve muito ao Silvio Santos. Como artista, ele criou um personagem extraordinário, um apresentador com estilo inigualável. Para mim, o Silvio Santos é um dos melhores apresentadores do mundo.”

Boni também agradeceu, em nome da Globo, o dinheiro dado pelo dono do SBT para pagar os funcionários e espaço para divulgar os programas no início da emissoria.

“Eu queria dizer ao Silvio, também, que eu agradeço em nome da TV Globo por ele ter emprestado dinheiro para pagar a folha de funcionários, quando a gente estava ainda engatinhando”, revelou o ex-Globo.



“Agradeço pessoalmente ao Silvio por toda contribuição que ele me deu. Quando ainda éramos muito pequenos [a Globo], ele abria espaço no programa dele para que a gente pudesse promover os nossos programas, as nossas novelas”, finalizou o veterano.