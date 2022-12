Boninho cita lista de convidados para o BBB23 e pede votos ao público: "Quem deve entrar?"

Falta exatamente um mês para a estreia do BBB23 e Boninho aproveitou o momento para brincar com a especulação sobre quais são os famosos cotados para a edição. Assim como em outros anos, haverá celebridades fazendo parte do elenco, no grupo Camarote.

“A lista dos candidatos do BBB está tão grande que eu resolvi fazer um prêmio tipo Hollywood, Oscar, que você vota. Quem deve entrar no BBB?”, brincou o diretor, citando diversos nomes.

Na brincadeira, Boninho citou: Romulo Arantes Neto, Paula Fernandes, Lexa, Arthur Zanetti, Cleo Pires e Vitão. Contudo, os nomes oficiais só serão divulgados na semana da estreia do programa.

A edição 2023 contará com uma novidade. No dia 16 de janeiro, quatro futuros moradores irão para a casa de vidro, antes da entrada de todos os participantes. Nas outras edições, a casa de vidro acontecia na metade do programa e os brothers tinham acesso à informações de fora.