Boninho dá dicas sobre BBB e Anitta pede 'casal que esteja separado'

Diretor do Big Brother Brasil, Boninho usou suas redes sociais para dar algumas dicas de como pode ser a versão de 2019 do reality. Em seu Twitter, ele comentou algumas decisões da produção nesta terça (11) e pediu sugestões do público - até a cantora Anitta, que já contou que é viciada em realities, deu sua opinião.

“Pensando num BBB só com ex... Quem vocês levariam?”, publicou o produtor. “Boninho, põe um casal que não esteja mais junto!”, respondeu a artista. "Manu e Tirso, amo!”, completou ela, relembrando o casal do BBB 2. O reality, que estreia em janeiro, costuma ter 12 participantes. Mas, nas últimas edições, tem trazido novidades. Em 2018, por exemplo, o programa teve uma seleção prévia dos brothers, colocando uma família de quatro integrantes para concorrer a uma vaga. No final, dois participantes da família foram escolhidos e passaram a ser contabilizados como apenas um concorrente.

(Foto: Reprodução/Twitter)

Ainda nas redes sociais, Boninho disse que alguns participantes - que poderiam ser selecionados - foram tirados da lista por comentarem a possível participação no reality. “Acabamos de ver alguns da nossa lista postando muitas dicas. Já cortamos 20! Boca fechada é atalho pro BBB 19”, disse ele. Para fechar o assunto, o diretor escreveu sua última dica: “Quer viver numa casa de um artista excêntrico? É o BBB 19.”

Novidade

Outra novidade sobre o reality é a respeito das repórteres que ajudarão na cobertura da edição de 2019. As ex-BBBs e apresentadoras Fernanda Keulla e Vivian Amorim, escaladas para a edição de 2018, estarão no ar também em 2019. A dupla deixou o Vídeo Show, onde atuavam como repórteres. Elas vão falar sobre os bastidores do programas pelo segundo ano consecutivo e vão comandar o #RedeBBB, exibido exclusivamente na internet.

Fernanda e Vivian atuarão nos bastidores do BBB 19

(Foto: Divulgação)

“O bom filho a casa torna! Vamos compartilhar todas as emoções, todas as ansiedades! Eu fico confinada junto com vocês de olho em tudo. Confesso que estou ansiosa”, disse Vivian ao site Gshow. “A nave do Big Brother vai decolar e, claro, estou com a passagem comprada. Vamos estar juntos na #RedeBBB e durante a programação. Temos muitas surpresas. Já estou louca para conhecer os participantes”, comemorou Fernanda, em entrevista ao mesmo Gshow.

As duas vão levar as suas experiências em outras edições do programa. Vivian participou do BBB 17 e ficou em segundo lugar. Já Fernanda foi a campeã do BBB 13

Bombou no Google

A 18ª edição do programa Big Brother Brasil (BBB 18) foi o programa da televisão brasileira mais buscado no principal mecanismo de busca do ano, o Google. A atração, que foi exibida entre janeiro e abril de 2018, teve a acreana Gleici Damasceno como campeã. O BBB apareceu em segundo na lista dos termos mais buscados do Google, perdendo apenas para a Copa do Mundo. Eleições 2018, Jair Bolsonaro e Horário de Brasília foram as outras três pesquisas no top 5.

Gleici venceu o BBB de 2018

(Foto: Reprodução/TV Globo)

Depois do BBB 18, Segundo Sol, novela de João Emanuel Carneiro, e O Outro Lado do Paraíso, de Walcyr Carrasco, apareceram na sequência de buscas pelo site. Inclusive, foram as novelas que mais foram procuradas entre as atrações da TV.