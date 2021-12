Boninho dá spoiler do BBB 22 e mostra 'quarto misterioso'

Boninho usou as redes sociais na noite desta segunda-feira (13), para dar um spoiler do Big Brother Brasil 22. O diretor do reality show da Globo publicou um vídeo no Instagram em que aparece com uma máscara preta, o símbolo do BBB e a música tema do programa, na voz de Paulo Ricardo.

"Estamos aqui no quarto preto. Será? Caramba! O que será isso? Descobri agora", disse o 'big boss', com um tom misterioso. E completou: "Estamos prontos… 'BBB 22' esquentando as turbinas. Que quarto é esse?"

Diversos internautas comentaram a publicação, inclusive ex-participantes do programa, como Kaysar Dadour, Rafa Kalimann, Lumena e Gil do Vigor, um dos finalistas da última edição: "Me chamaaaa...quero conhecer o quarto preto", disse.