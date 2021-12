Boninho diz que elenco do BBB22 está quase definido

No dia que o ator Ícaro Silva detonou o BBB, alegando que se trata de entretenimento de péssima qualidade e que ele não participaria de jeito nenhum, o diretor Boninho, responsável pelo reality show da TV Globo, disse que parte do elenco da próxima edição do programa está "praticamente confirmado".

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, o "Big Boss" contou que tem "muita coisa" para revelar ao público, mas ponderou que, caso mostre tudo agora, não terá muito para a estreia do programa no dia 17 de janeiro. No entanto, ele mostrou um "detalhe inédito", que é uma das paredes da nova decoração da casa.

"Tenho tanta coisa para contar para vocês. Parte da galera [que será confinada] já está praticamente confirmada, então se eu contar tudo agora perde a graça para o dia 17", declarou.

Ícaro Silva cancelado

O BBB 22 ainda não começou, mas o programa já é um dos assuntos mais repercutidos pelo público nas redes sociais, que tem especulado sobre quem serão os novos brothers. Um dos nomes cotados foi o do ator Ícaro Silva, de Verdade Secretas, que se incomodou com e detonou o reality, classificado por ele como "entretenimento medíocre".

"Gente, respeita a minha história, a minha trajetória, meu ódio por entretenimento medíocre e minha repulsa por dividir banheiro. Parem de acreditar nessa história absurda de que eu cogitaria ir para o Big Boster Brasil", publicou o ator no Twitter e depois apagou a postagem.

O comentário de Ícaro Silva despertou a fúria da ex-BBB e cantora Flay, que participou do "BBB 20" e de Tiago Leifert, que também usaram as redes para defender o programa e seus participantes.

"Não pensa em participar, ok. Até aí, tudo bem, mas o rapaz se acha tão superior ao programa a ponto de desmerecê-lo desse jeito? Humildade e pé no chão, filho, faz bem pra todo mundo", disparou Flay. Leifert não ficou atrás: "Respeita nossa história, nossas equipes e o entretenimento que a gente proporciona. Se você realmente acredita no que você escreveu, você deveria ser adulto e nunca mais aceitar trabalho de nenhuma empresa que promova o entretenimento que você acha ruim".