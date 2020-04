Boninho diz que final do BBB20 terá participação de Dua Lipa: 'Vai aparecer'

A cantora Dua Lipa irá participar da final do BBB20, marcada para a segunda-feira (27), segundo confirmação do diretor Boninho. Sem dar detalhes, ele respondeu a uma internauta e confirmou que a britânica "vai aparecer" no reality show.

“Põe a Dua Lipa pra gravar uma música pro final do programa”, pediu a telespectadora na página do diretor no Instagram. "Ela vai aparecer", respondeu Boninho.

(Foto: Reprodução)

Dua canta "Don't Start Now", música dessa edição, graças às constantes performances da participante Manu Gavassi, que ensinou a coreografia para praticamente toda a casa. Até o apresentador Tiago Leifert ensaiou uns passinhos da dança.

Uma das dancinhas foi notada por Dua, que compartilhou um link do perfil oficial do BBB no Twitter com Manu, Thelma, Rafa, Babu e Mari fazendo a coreografia. "Brasil!", escreveu apenas a cantora, que já veio para o país em 2017.

O sucesso da música no BBB levou "Don't Start Now", que está no novo álbum de Dua, "Future Nostalgia", a ser a única canção internacional entre as 10 primeiras colocadas do Brasil em abril no Spotify.

Na plataforma, o maior pico fora o dia do lançamento do disco, foi em 11 de abril, quando aconteceu a festa Luau do BBB, com todos os participantes dançando. No dia 18 de abril, outra dancinha do "tamborzin tamborzin" e outo pico no Spotify. O Deezer também viu um pico de streamings na música no dia 11.

Ilustração traz Manu ao lado de Dua, em cena similar à capa do disco (Foto: Gilbran Gomes/Acervo Pessoal)