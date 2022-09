Boninho impediu entrada de Bíblia Sagrada dentro do BBB, diz ex-participante

A ex-participante do Big Brother Brasil Letícia Santiago afirmou que Boninho impediu que ela entrasse no reality show levando uma bíblia para a casa mais vigiada do país. Ela participou do BBB em 2014.

Segundo a ex-participante, ela já tinha lido vários livros durante o confinamento no hotel, mas queria algo diferente dentro do programa. “Eu tentei entrar no Big Brother com uma Bíblia… Você podia escolher um livro para entrar, na seletiva, lá no finalzinho que você fica no confinamento, você pode levar um livro. Eu já tinha lido cinco, porque você pira naquele negócio. E eu escolhi a Bíblia”, disse ela, em vídeo publicado nas redes sociais.

(Foto: Reprodução / Globo)

Mas, antes da entrada oficial, em 2014, a jovem recebeu um 'enquadro' de Boninho sobre ter vontade de levar o livro sagrado.

“Quando o Boninho chegou, ele perguntou qual livro eu ia levar. Ele disse que ia olhar, para ver se não tinha nenhum papelzinho dentro… Eles checam tudo… Ele disse: ‘Letícia, acorda para a vida. Você está indo para o Big Brother, tá querendo levar uma Bíblia?’. Eu disse: ‘Tô’. Ele respondeu: ‘Não pode levar uma Bíblia para o Big Brother'”.

Em resposta ao Big Boss, Letícia disse que não tinha pensado na bíblia de forma estratégica, mas como algo que pudesse te deixar equilibrada dentro do programa. “O meu objetivo não tinha a ver com as pessoas, tinha a ver comigo, é meu equilíbrio, meu alicerce”.