Boninho mostra detalhes da casa do BBB23: 'Mais uma espiadinha'

O diretor de televisão Boninho liberou mais um spoiler e mostrou detalhes da nova decoração da casa do Big Brother Brasil (TV Globo) deste ano. A 23ª edição do reality show estreia no dia 16 deste mês.

Em uma publicação no Instagram, o diretor compartilhou um vídeo com pedaços da decoração dos cômodos da casa do "BBB". Nas imagens, Boninho registrou uns cantinhos coloridos, com muitas luzes, globos de neve, paredes com peixes, pedaço da piscina e o gramado

No vídeo, o diretor de televisão falou: "Não conta para ninguém não, mas deu para dar mais uma espiadinha na casa". Já na legenda, Boninho escreveu: "Tadeu Schmidt já que você mostrou o passaporte eu vou mostrar mais uns pedacinhos da casa mais vigiada do Brasil".

O diretor já havia mostrado nas redes sociais a nova aparência dos "dummies" para o BBB 23, com uniforme repaginado.