Boninho revela motivo de não convidar Nicole Bahls para o BBB

Setembro chegou e a expectativa para os possíveis nomes do BBB 23 estão a todo vapor. Depois que Boninho, diretor da Globo, revelar que o prêmio aumentou, ele aproveitou para comentar o real motivo de não chamar Nicole Bahls para o reality show.

Segundo o Big Boss, a entrada da jornalista está vetada devido ao passado nada legal da famosa em outro programa: A Fazenda. "Até queria, mas ela queimou cartucho antes, participando de A Fazenda", disse em conversa à Quem.

A ex-Panicat, em contrapartida, achou engraçado o comentário do diretor, mas ficou na dúvida se realmente iria participar, ou não, do reality show no próximo ano.

"Ele brinca né? Mas não sei se é verdade. Eu sou muito fã dele como diretor e do programa nem se fala. Acho que o Boninho é o melhor diretor de reality show do Brasil. Não é à toa que o BBB é esse sucesso todo e olha que de reality em entendo (risos)", disse.

O nome de Nicole Bahls está sempre na lista de rumores, mas há boatos de que Boninho não aceita colocar famosos que já fizeram parte de outros programas da concorrência.

O programa está previsto para começar no dia 16 de janeiro, com a mesma dinâmica de famosos no Camarote e anônimos na Pipoca. O valor, que até este ano era de R4 1,5 milhão, poderá aumentar para R$ 2 milhões.