Bonitinha, mas ordinária: Torcedores reclamam da má qualidade de camisa do Bahia

Elogiada pelo design quando foi lançada, a camisa do Bahia em celebração ao Dia Internacional de Combate ao Câncer de Mama - Outubro Rosa tem sido criticada por alguns torcedores, que reclamam da falta de qualidade do material. No site da Loja Esquadrão, o uniforme, lançado por R$ 169 na versão masculina, já está com o estoque completamente esgotado.

Torcedores relataram que a área do escudo da camisa é frágil e já na primeira lavagem acabou se descolando. Esse foi o caso de Ludmilla Santana que, no Twitter, relatou que comprou a camisa no valor de R$ 180 no dia 20 de outubro e, dois dias depois, durante o jogo na Fonte Nova, o escudo não se sustentou.

"Fui na loja trocar e tive que voltar para casa com uma camisa tamanho M, já que, segundo eles, a P feminina já tinha acabado nas lojas. Ou seja, o clube lança camisa nova e fabrica peças limitadas para uma alta demanda, mais uma vez um desrespeito com o torcedor", desabafou a jovem que, na rede social, exibiu fotos e vídeos da situação.

então gente, venho mostrar minha indignação com a qualidade da camisa Outubro rosa. Comprei a camisa na quinta feira, usei no sábado e o escudo DESCOLOU SOZINHO dentro do estádio, minha camisa só durou o primeiro tempo. É inadmissível uma camisa custar R$180,00 e vim com essa + pic.twitter.com/bheNfZCk1p — lud ᵉᶜᵇ ???? (@atribuladinh4) October 24, 2022

Essa situação também aconteceu com Vinicius Alves, de 26 anos. O estudante explicou que comprou a camisa no dia do lançamento, usou no jogo entre Bahia e Vila Nova, mas no dia seguinte, notou que a estrela estava saindo. "Acho que eles tiveram um desacerto nessa camisa e que deveriam parar de botar camisa plotada e voltar a colocar o escudo normal. (...) Já vi relatos de outras pessoas falando que já perderam camisas do Bahia por conta da plotagem soltar. ", disse.

(Foto: Reprodução / Redes Sociais)

Já Jonathan Martins, 24, teve prejuízo duplo. Além da sua camisa, a da namorada, Natália Melo, também está desbotando na região do escudo. O engenheiro mecânico comprou as duas peças no dia 19 de outubro e, no domingo (23), a vestimenta da companheira já estava aparentando o descolamento. A dele, no entanto, perdeu o escudo quase por completo. Questionado sobre os preços e a qualidade, Jonathan acredita que a situação tem a ver com o lote dessas camisas, especificamente.

"A qualidade das camisas são boas, só tenho insatisfação com a questão do modelo torcedor, que eu comprei ano passado e não gostei da qualidade. Pelo o que eu tenho de experiência com as camisas do Bahia e por ser um comprador já assíduo, não tive problema com outras que também custaram mais ou menos o mesmo preço", comenta.

(Foto: Reprodução / Redes Sociais)

Resposta do Bahia

Procurada pela reportagem, o Esporte Clube Bahia ainda não retornou após os questionamentos. O espaço está aberto para resposta.