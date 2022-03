Bonito e barato: confira 3 looks com peças de brechó do Pelourinho

Garimpar em brechós é a melhor saída para quem quer descolar produções com preços amigos do bolso , mas se engana quem acha que só vai encontrar peças sem glamour. A diversidade de ofertas e a abertura do público para a economia circular de segunda mão tem permitido que os brechós diversifiquem seus acervos. É possível ir às compras sabendo o perfil da loja, pois cada uma tem sua particularidade.

Em Salvador existem boas opções, onde a curadoria cuidadosa é o lema. Decidimos visitar um desses, no Pelourinho! O brechó EVE começou em julho do ano passado como itinerante e virtual, mas a aceitação foi tão positiva que as amigas e empreendedoras Danielle Fátima e Maiara Nascimento abriram seu ponto físico em dezembro. Fizemos um garimpo entre suas araras e montamos 3 looks irresistíveis. Vem conferir!



Para arrasar

O vestido longo de animal print (R $59,99) por si só já é uma peça incrível , mas ao ganhar a companhia quimono de renda (R $29,99) fica mais chique. Os dois colares metálicos, dourado e prata, (R $10 cada) arrematam a produção.



Para brilhar

Mistura de texturas e brilho renderam um look bem sedutor. Top preto (R$30) e saia com aplicações douradas (R$24,9). O colar dourado entra em cena novamente (R$10).



Para descontrair

A terceira peça é fundamental para fazer a produção sair do lugar comum, usamos uma camisa floral bem levinha para exercer essa função (R$34,99). A saia (R$25) e o top (R$ 10) fazem o combo perfeito.



FICHA TÉCNICA:

Fotos: Vinicius Moreira (@iviniciusmoreira)

Produção de moda: Paula Magalhães (@paulamagalhaes1) e Helenildo Amaral (@helenildoamaral1)

Beleza: Hallison Costa (@hallinsoncosta)

Modelo:Franciele Silva (@franciellesilv4) da Mode On (@_mode.on_)

Todos os looks são do Brechó EVE (@ebrechoeve), Rua das laranjeiras, 3, em frente ao Sesc Artesanato