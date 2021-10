Bonner e Renata se emocionam após reportagem no Jornal Nacional; veja vídeo

Os âncoras do Jornal Nacional, William Bonner e Renata Vasconcellos, protagonizaram um momento único no encerramento do “Jornal Nacional” desta sexta-feira (15). Os dois se emocionaram após a exibição de uma reportagem especial em comemoração aos 25 anos da GloboNews.

"Em graus diferentes, estamos todos muito emocionados aqui. Então, cabe a mim dizer que logo mais...", começou Bonner, com a voz já embargada. Ao perceber o estado mais sensível da sua companheira de bancada, o apresentador estendeu a mão para Renata, que acrescentou: "A gente fica muito... Trabalho duro e muita emoção".

"Parabéns para a parte que lhe cabe nisso", disse Bonner.

Bonner e Renata Vasconcelos emocionados com os 25 anos de Globonews. #JornalNacional pic.twitter.com/XgfFs9Tag2 — Sérgio Santos (@ZAMENZA) October 16, 2021

Ao lado de Eduardo Grillo, Renata Vasconcellos conduziu a primeira transmissão da GloboNews, no dia 15 de outubro de 1996, às 21h. A estreia foi no telejornal “Em Cima da Hora”, que passou a ser exibido de hora em hora na grade do canal do Grupo Globo.

Nas redes sociais, os internautas se emocionaram junto com a dupla e comentaram que este foi um momento “lindo”.

“Socorro tô chorando com o William Bonner e Renata Vasconcellos emocionados”, disse um usuário do Twitter. “Que reportagem linda do JN sobre o GloboNews, e a emoção do Bonner e Renata. lindo demais”, disse outro.