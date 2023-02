Bonner ironiza fake news sobre própria morte: 'Estou bem'

O apresentador William Bonner ironizou uma notícia falsa sobre a própria morte em uma live no Instagram, na sexta-feira (24).

Nos estúdios da Globo, pouco antes de começar a apresentar a edição do Jornal Nacional, ele aparece no vídeo falando do tema.

"Então, estamos ao vivo... Entrando no ar ao vivo agora, estou me dirigindo ao cenário do Jornal Nacional para apresentar essa edição, achei que era o caso de fazer uma live porque um colega nosso veio me dizer que recebeu mensagem da filha chateada, triste, dizendo: 'que triste isso, pai, o Bonner morreu'", diz o jornalista.

Bonner conta que o colega negou para a filha a notícia, explicando que tinha almoçado com o apresentador e estava ao lado dele.

"Depois daquela fake de que dei entrada às pressas no hospital, agora, também tem fake de que eu morri. Lamento muito desapontar os que torcessem por isso, não rolou, não. Estou me sentindo bem. Vou até fazer o Jornal Nacional agora", acrescentou.