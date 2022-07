A cantora Bonnie Tyler, que traz no seu repertório o icônico hit "Total Eclipse of the Heart", vai desembarcar em Salvador com show comemorativo dos seus 50 anos de carreira. A apresentação acontece no dia 27 de novembro, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves.

Além da capital baiana, a artista fará shows nas cidades de Tubarão, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Curitiba, São Paulo, Florianópolis e Goiânia.

