Book Friday terá descontos em milhares de livros e eBooks na Amazon.com.br

A Amazon.com.br anuncia a oitava edição da Book Friday – a Black Friday da leitura. A partir das 18h do dia 18 de agosto até a meia-noite do dia 22 de agosto, leitores poderão aproveitar descontos em milhares de livros físicos e eBooks. Para se preparar para o evento, o Esquenta Book Friday começa às 9h do dia 15 de agosto, com ofertas de até 50% de desconto em eBooks e até 30% de desconto em livros. Nesta edição do evento, a Amazon.com.br traz a Loja de Autoras Independentes, com repasse de 15% das vendas para a ONG Vaga Lume de incentivo à leitura.

Além disso, a Amazon está preparando também duas lojas focadas na diversidade: uma para livros LGBQTIA+, com curadoria especial de obras sobre o tema, e uma loja destacando títulos e autores que representam a literatura negra.

Confira as principais ofertas do Esquenta Book Friday, que vai de 15 a 18 de agosto:

● Até 50% de desconto em eBooks;

○ eBook A gente mira no amor e acerta na solidão, por Ana Suy

○ eBook Lugar de Fala (Feminismos Plurais), por Djamila Ribeiro

○ eBook Leitura de verão, por Emily Henry

○ eBook A Biblioteca da Meia-Noite, por Matt Haig

○ eBook A rainha vermelha, por Victoria Aveyard

○ eBook Minha história, por Michelle Obama

○ eBook O sol é para todos, por Harper Lee

● Até 30% de desconto em livros;

○ Quem soltou o pum?, por Blandina Franco

○ Daisy Jones and The Six: Uma história de amor e música, por Taylor Jenkins Reid

○ O andar do bêbado: Como o acaso determina nossas vidas, por Leonard Mlodinow

○ Morte no Nilo, por Agatha Christie

○ A garota no espelho, por Rose Carlyle

○ 1984, por George Orwell

○ Box Collen Hoover, por Collen Hoover

○ Marketing 5.0: Tecnologia para a humanidade, por Philip Kotler

Apoie autoras independentes, valorize vozes negras e celebre a diversidade

A partir do dia 15 de agosto até o final do evento, leitores podem apoiar autoras independentes. A Loja de Autoras Independentes tem curadoria especial com destaque para eBooks de autoras como Paola Aleksandra, Mônica Cristina, Jéssica Macedo, e quem adquirir uma das obras selecionadas também estará apoiando a leitura no Brasil.

Durante o Esquenta e a Book Friday, 15% do valor das vendas da loja serão revertidos para a ONG Vaga Lume, que promove a leitura para crianças. A organização sem fins lucrativos há 20 anos tem como missão empoderar crianças de comunidades rurais da Amazônia a partir da promoção da leitura e da gestão de bibliotecas comunitárias como espaço para compartilhar saberes. Atualmente, a Vaga Lume está presente em 86 comunidades rurais da Amazônia Legal brasileira.

Além de apoiar a literatura independente, leitores podem encontrar também duas lojas com foco na diversidade. Uma seleção da Amazon traz livros que discutem questões raciais e valorizam as vozes negras na literatura, como Quarto de despejo, por Carolina Maria de Jesus, Pequeno manual antirracista, por Djamila Ribeiro e E foi assim que eu e a Escuridão ficamos amigas, por Emicida.

A loja LGBQTIA+ também irá celebrar a diversidade sexual e de gênero com uma curadoria de títulos, como Quinze dias, por Vitor Martins, Heartstopper, por Alice Oseman, e Conectadas, por Clara Alves.