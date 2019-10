Booker Prize premia Margaret Atwood e Bernardine Evaristo

O Booker Prize - um dos prêmios literários mais importantes do mundo - escolheu duas escritoras como vencedoras da edição 2019: Margaret Atwood, por "The Testaments", e Bernardine Evaristo, pelo livro "Girl, Woman, Other".



A decisão vai contra as regras do próprio prêmio, mas os juízes decidiram de última hora que não poderiam separar ou escolher apenas um trabalho para vencer a edição de 2019. A decisão de dividir ocorreu duas vezes na história, em 1974 e 1992, quando as regras foram alteradas. O nome do prêmio mudou em 2019 também (desde 2001 era conhecido por Man Booker Prize).



Aos 79 anos, Atwood se torna a pessoa mais velha a vencer o Booker Prize. Em "The Testaments", Margaret retoma a história de "O Conto de Aia", sobre um futuro totalitário no qual mulheres férteis são sujeitadas à servidão sexual para repovoar um mundo às voltas com um desastre ambiental, e que se tornou uma série de televisão popular.