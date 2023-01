'Bora, negona': Influenciador baiano Cleidson será correspondente da Globo no Festival de Verão

Durante os dois dias do Festival de Verão - que retorna às origens no Parque de Exposições de Salvador - o público vai poder acompanhar o evento nas redes sociais da Globo com o influenciador baiano Cleidson, mais conhecido como Baby.

O famoso vai mostrar os bastidores, curiosidades, as reações do público e os detalhes dos shows e encontros inéditos que vão marcar a edição deste ano. Na publicação que o influenciador fez ao anunciar a parceria, vários famosos comemoraram a conquista do blogueiro, como os atores Lucas Leto e Sulivã Bispo, a cantora Luedji Luna, os influenciadores Ismael Carvalho e Neyzona e a empresária Monique Evelle.

“Vocês acharam mesmo que eu não ia mostrar TUDO do Festival de Verão Salvador aqui nas minhas redes? Cleidson vai tá juntinho comigo mostrando cada detalhe do que vai rolar nessa festa linda aqui nas minhas redes. BORA, NEGONAS?! Tô preparada!”, escreveu. Ele celebrou o convite da Globo e salienta que seu trabalho foi aprovado pela emissora carioca: "Confia no meu trabalho e meu dever é entregar com excelência, sem perder meu jeito de ser. E é isso que vou fazer”.