Bora sambar? Mariene de Castro abre MPB em Movimento na Concha Acústica

“O samba é o ritmo mais genuíno e autêntico da Música Popular Brasileira”, defende a sambista Mariene de Castro, que hoje abre mais uma edição do projeto MPB em Movimento, realização da produtora baiana Caderno 2 Produções, com patrocínio da Petrobras. O show vai ser realizado na Concha Acústica do TCA, às 18h, com abertura da banda ABC do Samba.

Mariene de Castro vai levar ao palco canções dos álbuns Santo de Casa, Colheita, Tabaroinha e Ser de Luz. “Vamos acrescentar também músicas dessa chamada MPB que já fazem parte do meu repertório”, diz. Para a artista, o samba é uma missão, uma bandeira que ela carrega. “É a minha forma de me comunicar com o mundo. Vejo que o ritmo é por vezes deixado de lado. Por incrível que pareça, alguns não o consideram dentro da MPB”, critica.

Soteropolitana, dona de um trabalho com expressão nacional, Mariene fica feliz em poder retornar a sua cidade natal, mas lamenta a falta de oportunidades para cumprir sua ‘missão’ nos grandes eventos da cidade: “mais um ano, eu não estarei presente no Carnaval de Salvador. Eu sou convidada para cantar na terra dos outros, mas não na minha terra”.

A artista foi convidada pela escola de samba carioca Viradouro para desfilar este ano, em homenagem às Ganhadeiras de Itapuã, mas recusou, pois estará no Carnaval de Recife, em apresentação no Marco Zero.

Comandada pelas artistas Dinha Dórea, Iara Canuto e Rayra Mayara, o ABC do Samba leva ao público os clássicos do samba brasileiro imortalizados nas vozes de Alcione, Beth Carvalho e Clara Nunes.

Essa vai ser a primeira vez que Mariene se apresenta no MPB em Movimento. O projeto, antes chamado de MPB Petrobras, vai passar ainda pelas cidades brasileiras de Manaus, Recife, Fortaleza e Natal com apresentações de grandes artistas a preços populares.

Nos 23 anos do projeto, mais de 500 shows foram realizados por músicos, como Lenine, João Bosco, Ivan Lins, Guilherme Arantes, Teresa Cristina, Moraes Moreira e Jorge Ben Jor.

Serviço - Concha Acústica do TCA (Campo Grande). Hoje, às 18h30. Ingresso: R$ 80 | R$ 40.

*Com orientação da editora Doris Miranda