Borega apresenta show instrumental em Salvador

O violonista e compositor baiano Borega apresenta nos dias 3 e 4 de fevereiro (quinta e sexta-feira), às 19 horas, no Teatro Gamboa, o show O Violão Brasileiro de Borega, em apresentação solo inédita. A

primeira noite de apresentação será exibida apenas pela internet, e a segunda será presencial. Os ingressos para o show no formato online estão à venda no site do Gamboa (www.teatrogamboaonline.com.br),

com valores de R$ 20 / R$ 10 (meia).

Para o show presencial, os valores são R$ 30 / R$ 15 (meia), à venda na bilheteria no Teatro a partir das 15h, ou via Pix (informações no WhatsApp do Teatro: 71 98631-3925).

O músico revela no palco a intimidade com o instrumento, em concerto instrumental com repertório adaptado para o violão, que vai do autoral a temas consagrados de mestres da MPB, como Tom Jobim, Edu Lobo e Vinicius de Moraes.

No show, Borega mostra um lado ainda

pouco conhecido pelo público, já que suas atuações ao longo dos anos sempre se deram em grupo, seja com o Matita Perê, onde é cantor, compositor e arranjador há mais de 20 anos, ou acompanhando outros músicos. A direção artística do show é do maestro

e produtor Rafael Galeffi.

O formato presencial acontece respeitando

os protocolos sanitários, com a exigência do comprovante de vacinação e com capacidade reduzida para 20 pessoas. As apresentações presenciais ocorrerão em conformidade com as orientações das autoridades de Saúde, avaliando a situação epidemiológica.