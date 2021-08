Bota a mão no joelho, dá uma abaixadinha e sopra 25 velinhas

Bota a mão no joelho, dá uma abaixadinha, vai mexendo gostoso, balançando a bundinha. Se você leu a frase anterior cantarolando, certamente não pode ouvir uma música do É o Tchan que já quer meter coreografia (e um shortinho malhação). Há 25 anos, quando o mundo nem sonhava com as dancinhas orquestradas do Tik Tok, a banda baiana de pagode lançava o disco “Na Cabeça e na Cintura”, um clássico moralizador da música lambuzada de dendê, sensualidade e com passinhos de dança que marcaram o final dos anos 90. Com mais de 2 milhões de cópias vendidas e com músicas como Dança do Bumbum, Cordinha e Estátua, não tinha um ser vivo no Brasil que não soubesse imitar o rebolado de Carla Perez, Débora Brasil e Jacaré.

Quem lembra do sucesso estrondoso daquele álbum lançado em 1996, não imagina o quanto a banda ralou até ser conhecida mundialmente, num período de internet discada e sem redes sociais. Isso mesmo, mundialmente. Depois da Dança do Bumbum, o Tchan tocou até no Montreux Jazz Festival, na Suíça, em 1997. Antes, porém, foi ralação. E não estamos falando de dancinha até o chão.

“Precisou de muita força de vontade, inocente. Hoje seria muito mais fácil fazer sucesso com tantas plataformas digitais. Na época, a gente ralava mesmo, era no manual. Vender mais de 2 milhões de cópias na época era algo inédito para a música baiana, mas foi preciso ralar muito, não ter hora pra nada. Imagine uma banda desconhecida no Brasil, que tocava em Salvador, bater esta marca de venda? Tem que respeitar nossa história e sacrifício”, lembra Compadre Washington, enquanto tomava uma gelada e comia peixinho frito dentro de uma piscina, em Cancún, no México. “Tô tirando uma ondinha aqui, fazendo quarentena para entrar nos Estados Unidos. Sabe de nada, inocente”, disse o cantor, por telefone.

Formação original dos dançarinos do É o Tchan: Carla Perez, Jacará e Débora Brasil (Foto: Divulgação)

Já Natália Verena dança até hoje. “Eu era tão ligada ao Tchan que fazia apresentações na casa dos meus vizinhos e já era conhecida como a Morena do Tchan. Tinha até as roupas de Débora Brasil e Carla Perez e tudo que vendiam do Tchan. O tamanquinho da Carla Perez não saia do pé, parecia grudado na sola. Era muito difícil aprender os passinhos na época, pois não tinha internet. A gente aprendia os passos quando o Tchan ia na TV, era uma oportunidade única, pois era criança e não podia ir aos shows. Olhe, estudo para concurso e esqueço tudo, mas não esqueço os passinhos do disco. Fui no último show deles antes da pandemia. Dancei tanto que me chamaram até para subir no palco. É impossível não dançar quando toca este disco”, garante.Graças ao sucesso imediato da música Dança do Bumbum, o grupo decolou.

Foi inclusive graças a este álbum que a banda saiu pela primeira vez da Bahia. “Foi com o disco Na Cabeça e na Cintura que saímos pela primeira vez de Salvador para fazermos um programa de nível nacional. Depois, se abriu para todas as emissoras e não paramos mais. Todo domingo era uma disputa entre as emissoras para ter o Tchan. Era briga. Um domingo em uma, outro domingo em outra, no sábado também. Não parava. Era maravilhoso saber que estávamos no top. Tudo que o Tchan tocava virava ouro”, lembra o patrimônio da resenha baiana, Compadre Washington. E não é exagero. Saber e ter tudo do Tchan era quase uma condição de status. “Eu era roqueiro, andava de skate, mas não podia ver uma música do Tchan tocando que descia feito uma nigrinha até o chão”, lembra o advogado Ítalo Lima. “Acho que até hoje desço até o chão. Só não sei se consigo subir novamente”, completa.

Paloma Ayres tinha uma tática diferente para aprender as coreografias com mais tranquilidade. Quando descobria em que canal de televisão o Tchan iria se apresentar, deixava o VHS pronto para gravar. A turma do Tik Tok não sabe o que é isso, né? Pois bem. Num mundo sem download, existia o videocassete, um aparelho que possibilitava gravar programações da TV, que ficavam armazenadas numa fita, uma espécie de HD da época. “Na Cabeça e na Cintura foi o primeiro CD que ganhei na vida. Marcou muito, pois foi o trabalho que fez a transição de Gera Samba para É o Tchan. Era minha distração na época. Passava o dia ensaiando as danças. Minha preferida até hoje é a música Estátua. Este disco também foi o último de Débora como dançarina. O trabalho seguinte já foi com Sheila Carvalho na banda”, lembra a jornalista, que já fez uma live no início do ano justamente sobre a importância deste álbum.

Paloma Ayres lembra que seu primeiro CD foi justamente o álbum Na Cabeça e na Cintura (Foto: Divulgação)

“Fizemos uma análise de cada música e podemos perceber que tem muito, muito pagode. Porém, tem outros ritmos, como forró e aquela pegada carnavalesca. É um trabalho marcante”, completa Paloma, que ainda guarda com carinho o encarte de 1996. Era tudo tão novo, que nas primeiras apresentações nacionais ainda anunciavam o Tchan como banda de axé.

De fato, não faltou curiosidade neste álbum que mudou o jeito de olhar o pagode baiano e que abriu portas para outras bandas de sucesso nas noites do Mamagaya e Lagoa Mar. Chegaremos lá. Para isto, primeiro é preciso rebobinar um pouco a fita, quando o Tchan ainda se chamava Gera Samba. Até 1995, a principal exportação da música baiana era o axé music. Naquele ano, uma banda de pagode comandada pelos irmãos Compadre Washington e Branca de Neve lançaram o álbum Gera Samba. No mesmo ano, já com o grupo dissolvido, Compadre e Beto Jamaica comandaram um novo Gera Samba, com o trabalho “É o Tchan”, que teve como carro-chefe o Melô do Tchan. O disco vendeu pouco mais de 500 mil cópias e estampava o dançarino Jacaré na capa.

Batuque de rua

Em 1996, a projeção nacional chegou com o álbum Na Cabeça e na Cintura. Contudo, diversos contratempos vieram juntos. Lembra daquela banda citada, chamada Gera Samba? Antigos integrantes entraram na Justiça pedindo o nome de volta. Nesta altura, o álbum já estava em circulação, fazia sucesso, mas teve que ser recolhido para trocar a capa, desta vez com um novo nome: É o Tchan. Nem tudo pôde ser trocado. Se reparar bem, boa parte das músicas ainda possuem a referência do antigo nome, incluindo o maior sucesso, a Dança do Bumbum, que também não escapou de ações judiciais.

Em 1997, com o sucesso consolidado do disco, autores da música “Na Beira do Mangue”, gravada por Jair Rodrigues, acusou a banda de plágio pela melodia semelhante. A Polygram, gravadora do grupo, fez um acordo e pagou R$ 17 mil aos compositores da outra música.

O álbum também marcou a despedida da dançarina Débora Brasil, que anos depois confessou que estava com uma depressão profunda e acabou saindo do grupo. No seu lugar, entrou Sheila Carvalho. Tentamos conversar com Débora, que atualmente é missionária e cantora gospel, mas ela não respondeu nossas investidas. Ah, lembra do Gera Samba? Outros integrantes também saíram da banda e fundaram um novo grupo, também de sucesso: Terra Samba.

“O Gera Samba fazia batuque de rua e fazia sucesso nos bairros populares. A virada deste Gera Samba para o Tchan estourado foi chamar atenção da mídia. Eles conseguiram cativar a mídia com o que eles faziam no gueto. Esta transição para o sucesso teve um evento chave. Eles fariam um show no Itapagipe, mas estourou uma greve de ônibus em Salvador. Eles decidiram manter o show. Mesmo sem ônibus circulando na cidade, até hoje chega gente. O show superlotou e chamou atenção da mídia, que procurou saber quem era a banda que tinha uma loira, uma morena e um homem dançando”, lembra o radialista e especialista em tudo que envolve samba e pagode, João Sá. “O Tchan foi um trem que trouxe outros vagões que também se tornaram sucesso, como Terra Samba, Gang do Samba, Patrulha do Samba, entre outros. Foi a era da suingada”, completa Sá.

O segundo álbum do Tchan, já com Scheila Carvalho, mostrou que a banda não era mais apenas um patrimônio da Bahia. Lançado em 1997, o trabalho viria com o nome É o Tchan do Brasil. Outras músicas entraram para história, como Ralando o Tchan e Dança do Põe Põe (lá ele).

Tik Tok

Sem querer provocar uma terceira guerra mundial entre as gerações Millenials e Gen Z, mas vamos lançar a bomba da provocação. Afinal, quem é melhor, os passinhos do Tchan ou do Tik Tok? “Para, não tem comparação. As coreografias do Tik Tok, se é que aquilo pode ser chamado de coreografias, são mímicas. As coreografias do Tchan envolvem um conjunto de coisas, gingado, nossa quebradeira da Bahia e técnica. São passes marcantes até hoje. Todo mundo quer imitar os dançarinos da banda até hoje”, disse Léo Novais, de Itabuna e presidente do fã clube Auê do Tchan, com quase 20 mil seguidores no Facebook. Léo não tem mais aparelho de CD, mas guarda o álbum Na Cabeça e na Cintura como uma relíquia. “É um dos mais importantes trabalhos do grupo, apesar de gostar de todos. Mas foi o que marcou, sem dúvida, pois trouxe o Tchan para o mundo. Mesmo pequeno, eu ensinava as pessoas a dançarem as coreografias do disco. Até hoje danço”, lembra Léo.

Fã da banda, Léo Novais diz que Tik Tok nunca chegará aos pés dos passinhos do Tchan (Foto: Divulgação)

Compadre Washington prefere meter todo mundo na mesma suingada. “É massa esse lance do Tik Tok. Mas foi o Tchan o grande revolucionário das dancinhas. Era um grupo que tinha um negão, uma morena e uma loira. Mostramos uma coreografia sensual, não sexual. Uma coreografia para crianças, jovens, adultos e velhos. Todo mundo sabia dançar o Tchan. Agora tudo é internet, é mais fácil. Espero que as pessoas façam tik toks do Tchan. Estes jovens precisam conhecer o Tchan. Se em 1996 tivesse o Tik Tok, digo a você, o Tchan seria o número 1. Quero ver essa galera fazendo as coreografias do Tchan no Tik Tok. Faz aí, inocentes!”, disse Compadre, que pediu licença na entrevista para secar o Bahia, que enfrentaria o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Ele é Vitória.

Também tentamos bater um papo com os demais integrantes da formação de 1996, mas apenas Compadre saiu da piscina para bater lembrar do disco. Jacaré hoje mora no Canadá, faz trabalhos como ator e tem uma marca de produtos naturais chamada Ayo. Beto Jamaica está recluso em casa e Carla Perez está nos Estados Unidos com a família. A assessoria de ambos tentaram contato com os artistas, mas até o final desta edição não conseguiram retorno. Débora Brasil cumpre agenda gospel e promete lançar um disco novo ainda este ano, mas sem dança do bumbum, óbvio. Agora é apenas louvor ao Senhor.

Nem adianta chamar esta nostálgica matéria de cringe e ignorar a importância do álbum que a geração Millenials dançou sem precisar publicar nas redes. Nem tinha, na verdade. Aos mais novinhos, um recadinho. A geração Tik Tok, mais conhecida como Gen Z, nasceu justamente a partir de 1996, ano do lançamento do álbum do Tchan, o 15º álbum mais vendido no Brasil até hoje. Ou seja, todo este gingado nas redes sociais pode ter sido graças a mamãe descendo até o chão com aquele barrigão de grávida. Aceita que dói menos. Tchutchutchupá!

Os principais álbuns do É o Tchan

Na Cabeça e na Cintura

Lançamento: 1996

Música de sucesso: Dança do Bumbum

Discos vendidos: 2,3 milhões