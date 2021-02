Botafogo anuncia acerto com o técnico baiano Marcelo Chamusca

O Botafogo anunciou na noite desta sexta-feira (19) a contratação do técnico Marcelo Chamusca para a temporada 2021. O grande desafio do treinador será ajudar o Glorioso a retornar à Série A do Campeonato Brasileiro.

“Baiano de Salvador, Chamusca, de 54 anos, chega ao Glorioso credenciado por ser o único treinador a conquistar o acesso em todas as divisões do futebol nacional, sendo três em cinco anos. Com o comandante virão o auxiliar técnico Caio Autuori e o preparador físico Roger Gouveia”, diz o Botafogo em nota.

O treinador trabalhou no acesso do Salgueiro para a Série C (em 2013), do Guarani para a Série B (em 2016) e do Ceará para a Série A (em 2017). Ele também comandou o Cuiabá em grande parte da campanha que culminou com a vaga para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro.

Marcelo Chamusca tem em seu currículo a conquista de uma edição da Copa Verde, pelo Cuiabá, e de três campeonatos estaduais, pelo Fortaleza, pelo Ceará e pelo Paysandu.