Botafogo anuncia contratação do meia Marco Antônio

Cria da base do Bahia, o meia Marco Antônio foi anunciado como novo reforço do Botafogo. O alvinegro carioca utilizou as redes sociais na noite desta terça-feira (23) para informar a contratação do jogador.

A negociação entre Bahia e Botafogo para que Marco Antônio fosse emprestado ao time do Rio de Janeiro já estava costurada desde o final de semana. O jogador ficará no alvinegro até o final da temporada. Peloclube, ele disputará o Campeonato Carioca, Copa do Brasil e a Série B do Brasileirão.

Apesar do anúncio feito pelo Botafogo, o Bahia mantém cautela e só vai divulgar a transferência quando o contrato estiver assinado.

Marco Antônio chegou ao tricolor em 2016, para compor o time sub-20 após se destacar na Copa São Paulo pelo Desportiva Paraense. Dois anos depois, foi promovido ao elenco principal e virou um dos destaques, mas uma lesão no pé atrapalhou o bom momento.

Na temporada 2020, Marco Antônio participou de 27 jogos, com quatro gols marcados. Na atual, só disputou duas partidas, ambas pela Copa do Nordeste e saindo do banco de reservas.

Além do Botafogo, o América-MG também tinha interesse na contratação do meia, mas o clube carioca ganhou a preferência.