Botafogo confirma Alberto Valentim como novo técnico

Alberto Valentim é, oficialmente, o novo treinador do Botafogo. Pouco tempo depois de confirmar sua saída do Avaí, o técnico foi anunciado como comandante do clube carioca, nesta sexta-feira (11).

"Fala, torcida do Fogão! Estou muito feliz com esse retorno ao Glorioso, um lugar que me identifiquei muito, fui campeão e fiz grandes amigos. Já conheço grande parte do elenco e com outros, pela primeira vez, terei um grande prazer de trabalhar para ajudar o Botafogo a chegar no melhor lugar possível nesse ano. Estou muito feliz e louco para rever meus companheiros, que agora farão parte dos meus dias de trabalho", disse, em entrevista ao novo clube.

Aos 44 anos, Valentim terá o primeiro contato com a equipe em São Paulo, onde acontecerá a partida entre Palmeiras e Botafogo, sábado (12), no Pacaembu. Na beira do gramado, quem comandará será Bruno Lazaroni, auxiliar permanente e técnico interino.

Seja bem-vindo de volta, Alberto Valentim! ????????



Que seja mais uma trajetória vencedora à frente do Fogão! ????



Veja as primeiras palavras do técnico alvinegro em nosso site: https://t.co/Ry93CC3pGr pic.twitter.com/AhnXbh9YQY — Botafogo F.R. (@Botafogo) 11 de outubro de 2019

Valentim chega na equipe alvinegra para substituir Eduardo Barroca, que foi demitido do time no último domingo (6). O técnico já teve passagem pelo clube entre fevereiro e junho de 2018, conseguindo o campeonato carioca. Deixou o Botafogo ao recebeu uma proposta do Pyramids, do Egito. Na volta ao Brasil, assumiu o Vasco, onde ficou até abril de 2019.