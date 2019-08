Botafogo e Chapecoense empatam sem gols no Engenhão

Botafogo e Chapecoense empataram sem gols, na noite de segunda-feira (26), no Engenhão, no Rio de Janeiro, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado foi ruim para as duas equipes. Os cariocas continuam em nono lugar, com 23 pontos, enquanto os catarinenses seguem na zona do rebaixamento, na 17ª colocação, com 14 pontos.



A postura ofensiva da Chapecoense no primeiro tempo assustou o Botafogo, que teve dificuldades em sair de seu campo, recepcionado quase sempre por seis jogadores do adversário.



A equipe carioca tentou trocar passes, mas não ultrapassou a barreira dos catarinenses, que apostaram nos lançamentos longos. Como ambos os lados fracassaram, os goleiros quase não foram incomodados nos primeiros 45 minutos.



Gatito fez a primeira defesa aos 24 minutos, em chute de fora da área de Camilo. O Botafogo acordou no jogo e concentrou suas jogadas pelo lado esquerdo. Dali foi feito o cruzamento de Luiz Fernando para a cabeça de Diego Souza, que saiu à direita de Tiepo. Pelo mesmo setor, Alex Santana acertou cruzamento, mas ninguém surgiu na pequena área para empurrar a bola para dentro.



Os jogadores continuaram mal nas finalizações. Luiz Fernando e Lucas Campos erraram pelo Botafogo e Gum, pela Chapecoense. Tiepo só foi fazer uma defesa aos 45 minutos por causa de um chute longo de Alex Santana.



O Botafogo voltou diferente para o segundo tempo. Mais agressivo, conseguiu uma bola na trave logo aos três minutos, após cabeçada de Alex Santana. Com os cariocas mais ofensivos, a Chapecoense encontrou espaços para os contra-ataques. Aos 11, em jogada de todo o setor de ataque, Camilo tocou para Augusto bater. Gatito pegou firme.



Aos 17 minutos, o momento de maior emoção para a torcida no Engenhão. Lançado, Diego Souza tirou de Tiepo. A bola foi em direção do gol, mas Gum salvou em cima da linha.



Com muitos erros de passes e aparente cansaço das equipes, o jogo ficou aberto no meio-campo. Os times tinham facilidade para chegar à área adversária, mas faltou inspiração para os atacantes conseguirem lances perigosos.



Aos 34, em lance isolado, Renato Kayzer acertou uma bomba de fora da área e Gatito mandou para escanteio. Vendo o adversário crescer na partida, a torcida do Botafogo começou a incentivar o time. O incentivo deu certo e Diego Souza tentou uma puxada e quase surpreendeu Tiepo, aos 40. A Chapecoense não se entregou e, aos 43, Everaldo escapou no contra-ataque e chutou com perigo à direita de Gatito. Ele tinha três opções de passe.



Gum, pela Chapecoense, e Alex Santana, em lindo voleio, ainda tiveram chances de gol nos acréscimos. A torcida do Botafogo não perdoou e vaiou o resultado.