Botafogo e Coritiba garantem retorno à Série A do Brasileiro

Após uma temporada disputando a Série B, Botafogo e Coritiba confirmaram o retorno à elite do futebol brasileiro em 2022. A boa campanha que as duas equipes vêm fazendo ao longo do ano foram coroadas com o acesso após o fim da 36ª rodada.

No caso do Botafogo, a classificação veio com um toque de emoção, já que o time saiu perdendo para o Operário no Engenhão, mas conseguiu uma virada para 2 a 1 e chegou a 66 pontos.



Logo atrás vem o Coxa, que já tinha jogado pela rodada desde domingo (14) e ficou torcendo por um tropeço do CRB para confirmar seu lugar np G4. Na partida disputada contra o Brasil de Pelotas, o vice-líder não deu chances para o lanterna e venceu também por 2 a 1. Os paranaenses estão dois pontos atrás do Botafogo, com 64. As outras duas vagas seguem em disputa entre Guarani (59 pontos), Avaí (58), Goiás (58), CRB (57) e CSA (56).

Na próxima rodada, o Botafogo enfrenta o Brasil de Pelotas, domingo (21), no Bento Freitas, em Pelotas. Depois fecha a temporada contra o Guarani, em casa. Já o Coritiba recebe o CSA, no Couto Pereira, e finaliza a temporada visitando a Ponte Preta, em Campinas.



Confira os confrontos da 37ª rodada:

Sampaio Correa x Cruzeiro

Vasco x Remo

Brusque x Operário

Vila Nova x Londrina

Confiança x Ponte Preta

Náutico x Avaí

Brasil de Pelotas x Botafogo

Cortiba CSA

CRB x Vitória

Guarani x Goiás