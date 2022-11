Botafogo é o clube que mais cedeu jogadores para o Brasil em Copa do Mundo; veja ranking

O treinador Tite convocou a seleção brasileira, na tarde de segunda-feira (7), os 26 jogadores que vão defender o Brasil na Copa do Mundo, que começa no dia 20 de novembro, no Catar. A lista tem apenas três jogadores que atuam no futebol brasileiro: Weverton, do Palmeiras, e a dupla representando o Flamengo, Everton Ribeiro e Pedro.

A convocação do meia e do atacante tornou o Flamengo o terceiro time que mais cedeu atletas para a Seleção em Copas do Mundo desde a primeira edição, em 1930. Está empatado com o rival Vasco, ambos com 35 convocados na história. A lista deste Mundial seguiu a tendência da atualidade, e a grande maioria dos atletas joga no continente europeu.

Entre os 26 chamados, 12 jogam na Inglaterra, cinco na Espanha, três no Brasil, três na Itália, dois na França e um no México - o lateral direito Daniel Alves.

Por conta da lista atual, o top 10 de clubes que mais cederam jogadores para o Brasil em Copas foi alterado. O Cruzeiro, que tem 11 convocados, saiu do top 10, enquanto o Atlético Mineiro também foi ultrapassado pelo Real Madrid. A equipe espanhola já tinha dez nomes somados na história e agora chegou a 13 com as convocações de Eder Militão, Vinícius Jr. e Rodrygo.

É a primeira vez que um clube estrangeiro ocupa uma vaga entre os que mais forneceram atletas à Seleção. A explicação está no fato de que, até o começo da década de 1980, era mais difícil que o jogador tivesse uma carreira no exterior. Isso começou a mudar em larga escala desde o fim da década de 1990 com a aprovação da Lei Bosman, que facilitou o acesso de jogadores estrangeiros aos clubes europeus.

Antes disso, a primeira vez que um brasileiro atuando na Europa foi convocado aconteceu em 1982, com Paulo Roberto Falcão então na Roma, da Itália.

A última vez que houve mais jogadores que atuam no Brasil do que no exterior foi em 2002. Na Copa do penta, Felipão convocou 13 jogadores do futebol brasileiro e 10 que estavam fora do país.

Ranking dos 10 clubes que mais cederam jogadores para o Brasil em Copas do Mundo:

1. Botafogo: 47

2. São Paulo: 46

3. Vasco e Flamengo: 35

5. Fluminense: 32

6. Santos e Palmeiras: 24

8. Corinthians: 23

9. Real Madrid (ESP): 13

10. Atlético-MG: 12