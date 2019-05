Botafogo-PB e Fortaleza decidem a Copa do Nordeste

O campeão da Copa do Nordeste de 2019 será conhecido nesta quarta-feira (29). Finalistas do torneio pela primeira vez e em busca da taça inédita, Botafogo da Paraíba e Fortaleza disputam o título a partir das 20h, no Almeidão, em João Pessoa, no segundo jogo da decisão.



Depois de vencer o primeiro jogo por 1x0, no Castelão, o Fortaleza tem a vantagem de jogar por um empate para ser campeão Já o Botafogo-PB precisa de uma vitória por dois gols de diferença para ficar com a taça. Caso os botafoguenses vençam por vantagem de um gol, a decisão se dará na disputa de pênaltis



Além do prestígio, a conquista da Copa do Nordeste tem outros atrativos para os clubes, e por isso vem sendo tratada como prioridade por ambos. O campeão embolsa R$ 1 milhão de premiação e ainda garante vaga direta nas oitavas de final da Copa do Brasil de 2020.



Oscilante no Brasileirão, o Fortaleza vem de um empate por 1x1 com o Vasco, pela sexta rodada. Já o Botafogo está invicto na Série C e venceu o Imperatriz por 2x1, em jogo válido pela quinta rodada.



Na Copa do Nordeste, a equipe paraibana, comandada por Evaristo Piza, tem sete vitórias, três empates e apenas uma derrota, a para o próprio Fortaleza no jogo de ida da decisão. Já o time do técnico Rogério Ceni venceu seis, empatou quatro e perdeu apenas uma vez. A derrota foi justamente para os botafoguenses, por 1x0, no Almeidão, em jogo válido pela terceira rodada da primeira fase.