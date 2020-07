Botafogo tem dois retornos e desfalque de Léo Moura contra Bahia

Adversário do Bahia neste sábado (25), pelas quartas de final da Copa do Nordeste, o Botafogo-PB não vai contar com um dos seus atletas mais conhecidos no cenário nacional. O lateral direito Léo Moura, de 41 anos, se recupera de uma lombalgia e não tem condições de jogo.

Além dele, o Belo tem o desfalque do meia Juninho, que foi expulso no empate por 1x1 com o Vitória, pela última rodada da fase de grupos.

A boa notícia para o técnico Mauro Fernandes fica por conta dos volantes Everton Heleno e Wellington Cézar. Os dois voltam a ficar à disposição após testarem negativo no exame para a covid-19.

No último dia 16, os dois jogadores testaram positivo para o vírus em uma bateria de exame realizada pela CBF. Os atletas foram impedidos de encarar o Vitória. Agora, após novos testes, eles estão liberados.

Além do técnico Mauro Fernandes e do lateral Léo Moura, outros nomes conhecidos do público baiano no elenco do Botafogo-PB são os do goleiro Felipe, revelado pelo Vitória e com passagens por Corinthians e Flamengo, e do atacante Mário Sérgio, formado nas divisões de base do Bahia - na época chamado apenas de Mário.