Botafogo vence o Audax, Leva a Taça Rio e vai à Copa do Brasil

O desconforto de ter ficado fora das semifinais do Campeonato Carioca impulsionou o Botafogo para atingir um objetivo importante para seu futuro: a conquista de uma vaga na Copa do Brasil de 2024. Este objetivo foi confirmado, neste domingo à tarde, quando goleou por 5 a 2 o Audax e levou o título da Taça Rio de 2023.



Uma conquista, portanto, que vai além de ser uma consolação, mas garante a presença do clube numa competição importante no próximo ano. O time já havia feito 2 a 1 na ida em cima do Audax, fechando as finais com duas vitórias e saldo agregado de 7 a 3 no agregado. Mesmo que de menor importância, este é o primeiro título oficial conquistado pelo clube após a formação da SAF e da parceria com o americano John Textor.



Mas o time já vai emendar a semana com sua participação na Copa do Brasil, indo até a cidade gaúcha de Erechim para enfrentar o Ypiranga. O jogo, válido pela terceira fase, começa às 21h30 da próxima quarta-feira.



Dentro de campo, o Botafogo mostrou atitude e desde os primeiros momentos do jogo. O primeiro gol saiu aos 12 minutos quando Matheus Nascimento ganhou uma disputa de bola no meio-campo e encontrou Gustavo Sauer avançado. O camisa 10 arriscou o chute cruzado, a bola bateu na trave e sobrou para Lucas Fernandes, que estufou as redes.



Aos 18 minutos, mais um gol de Lucas Fernandes. Rafael recebeu um toque de Raí e rapidamente cruzou para o meia que, por sua vez, chegou livre na primeira trave e bateu de primeira no canto esquerdo de Leandro. O Audax descontou aos 28 minutos, quando Romarinho aproveitou um cruzamento rasteiro de Lucas Mota e não desperdiçou a chance de diminuir a vantagem.



A esperança do time de Caio Couto, porém, diminuiu novamente aos 40 minutos, quando Gustavo Sauer recebeu lançamento de Marlon Freitas, dominou no peito e bateu forte de perna esquerda para aumentar o marcador: 3 a 1.



Apesar de o cenário parecer de difícil reação para o time de Angra, a equipe voltou disposta a buscar uma reação. Com 6 minutos no cronômetro, Julinho recebeu e avançou livre para marcar o segundo do Audax. Aos 20 minutos, porém, de novo Gustavo Sauer ficou com a sobra, passou por três adversários e bateu forte para balançar as redes para o Botafogo pela quarta vez na partida. O goleiro Leandro estava na bola, mas falhou.



O último saiu aos 32 minutos. Marçal cobrou escanteio e Philipe Sampaio, de raspão, coloca para dentro do gol para carimbar a goleada do Botafogo.