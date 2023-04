Botafogo vence o Flamengo e assume a liderança do Brasileirão

Botafogo e Flamengo deram um verdadeiro espetáculo para os mais de 53 mil torcedores presentes no Maracanã na tarde deste domingo. O time alvinegro superou a pressão adversária, com um homem a menos, para continuar com 100% de aproveitamento no Brasileirão e assumir a liderança, ao vencer o clássico diante de seu rival por 3 a 2, pela terceira rodada.



O Botafogo confirmou o bom momento com o técnico Luís Castro. O time alvinegro vem de 12 jogos de invencibilidade na temporada, sendo sete vitórias consecutivas. Do outro lado, só pressão. David Luiz e Vidal foram os principais alvos dos torcedores, que vaiaram muito a dupla.



Na tabela de classificação, o Botafogo é o único time com nove pontos. Já o Flamengo ficou estacionado com três, ainda longe de brigar pelas primeiras colocações do campeonato.



O Flamengo viveu uma tarde onde parecia que tudo daria errado. Antes mesmo da bola rolar, o meia Gerson reclamou de dores no adutor da coxa durante o aquecimento e acabou sendo substituído por Ayrton Lucas, que iniciaria entre os suplentes.



Com a bola em jogo, o time rubro-negro perdeu uma chance clara de gol. Wesley tabelou com Gabriel e cruzou rasteiro para Vidal. Livre dentro da área, o chileno deu um leve desvio e acertou a trave. O domínio do Flamengo era total, mas o Botafogo começou a equilibrar as ações e se arriscar.



Em um dos poucos bons momentos ofensivos do Botafogo durante os 45 minutos iniciais, a árbitra marcou pênalti de Wesley em Victor Sá. Aos 29, Tiquinho Soares cobrou com categoria e mandou para o gol. O atacante poderia ter saído de campo como o grande herói. Ele teve a chance de fazer o segundo bem quando Santos estava fora do gol. O arremate, no entanto, foi para fora.



Atrás do empate, o Flamengo pressionou o Botafogo e passou a arriscar de todo o lugar. Mas sentiu o gol e começou a se arriscar, tanto que Vidal foi amarelado por parar um contra-ataque e Gabriel por reclamação, melhor para a equipe de Luís Castro, que ampliou o placar para 2x0 aos 49 minutos, com um gol de Danilo Barbosa de cabeça, aproveitando cobrança de escanteio.



No intervalo, Jorge Sampaoli fez a substituição que ensaiava antes mesmo do fim do primeiro tempo. Ele tirou Ayrton Lucas e colocou Éverton Ribeiro. O meia precisou de três minutos para deixar Gabriel na cara do gol em duas oportunidades. O atacante parou em ambas em Lucas Perri, que vive momento mágico com a camisa do Botafogo.



A sorte do Botafogo começou a mudar aos quatro minutos, quando Rafael acertou Rafael e acabou expulso. Mas esse não foi o momento mais tenso da partida. Luís Castro foi fazer uma alteração para recompor o time. O que era para ser simples, virou uma confusão. Treinador e arbitragem não se entenderam e rolou um maior bate boca com Edina Alves Batista, que mostrou o vermelho para o técnico alvinegro.



O Flamengo já tinha a posse de bola no 11 contra 11. Com um jogador mais, o domínio foi ainda mais avassalador. O gol, que demorava a sair, aconteceu aos 12 minutos. O time rubro-negro foi com tudo para o ataque. Fabrício Bruno recebeu na direita e cruzou, como um camisa 10, para o "9", Léo Pereira, diminuir.



Mas o bom momento do Flamengo na partida não durou muito. Após segurar a pressão, o Botafogo resolveu arriscar no contra-ataque, já que Sampaoli abriu mão de seus dois laterais. A ideia funcionou. O time alvinegro perdeu, em um mesmo lance, quatro chances para ampliar e foi conseguir só depois, aos 25 minutos. Tchê Tchê avançou pela direita e deu para Tiquinho Soares fazer o seu segundo gol na partida.



Após sofrer o gol, Sampaoli deu novo ânimo aos torcedores ao chamar Bruno Henrique. Mas quem chamou a atenção foi Thiago Maia Ele acertou um chute em Di Placido e teve que sair de campo de maca. O volante rubro-negro ainda escapou de ser expulso. O VAR chamou Edina para reavaliar o lance, mas apenas o cartão amarelo foi aplicado.



O Botafogo parecia ter o jogo sob o controle, mas foi o Flamengo que colocou fogo na partida. Aos 40 minutos, Everton Ribeiro cobrou escanteio na cabeça de Léo Pereira, que fez mais um.



O Flamengo ainda aproveitou os 11 minutos de acréscimos para criar inúmeras chances, mas Lucas Perri confirmou a vitória alvinegra.



Flamengo e Botafogo têm compromissos por torneios continentais no meio de semana. O time rubro-negro enfrenta o Racing, na Argentina, pela Copa Libertadores, enquanto a equipe alvinegra encara a LDU, no Nilton Santos, pela Sul-Americana.



No Brasileirão, o Flamengo tem como próximo desafio o Athletico, no domingo, às 16h, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR). No mesmo dia, às 18h30, o Botafogo recebe o Atlético-MG, no Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).