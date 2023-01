Boticário cria universo no Fortnite para novos produtos

Segundo a última Pesquisa Game Brasil, são mais de 150 milhões de pessoas no país que costumam jogar, seja no videogame ou no celular ou no computador. Um público desse, claro, é alvo de qualquer campanha de marketing que se preze. Mas o Boticário foi além e criou um universo exclusivo dentro do Fortnite. O jogo foi escolhido por causa de seu público jovem, diretamente ligado às novas fragrâncias do Egeo, a linha que faz sucesso entre a faixa etária, segundo a empresa.

De acordo com o Boticário, um dos universos é inspirado na fragrância Egeo Choc Mint. Chamado de Mint Challenge Run, ele conta com uma corrida de obstáculos na qual o seu maior oponente é o tempo. Já o Berry Prop Hunt, inspirado no Egeo Choc Berry, conta com um pique-esconde do Fortnite para jogar com a galera. É bom que se deixe claro que os universos foram desenvolvidos no Modo Criativo do jogo, em parceira com a Pixel Hunter e aos influenciadores Sharshock e Clebito, e sem ligação com a Epic Games, criadora do Fortnite.

“Ter uma conexão cada vez mais profunda e única com nossos consumidores é nossa prioridade aqui no Boticário, por isso colocamos as necessidades e desejos dos nossos clientes sempre no centro da nossa estratégia. Egeo é uma das nossas marcas que têm conexão com a geração Z e com o universo gamer. Pensando nisso, preparamos o lançamento de Egeo Choc Mint e Egeo Choc Berry com o conceito de reforçar as múltiplas versões de cada um, criando novas experiências para os jogadores dentro de uma plataforma já tão conhecida por eles, como é o Fortnite. A ideia é trazer até mesmo quem não joga para viver essa imersão nos mapas no jogo, deixando toda essa vivência divertida e interativa”, comenta Marcela De Masi, Diretora de Branding e Comunicação do Boticário e de Quem Disse, Berenice?.

Para participar, segundo a empresa, basta baixar e instalar o game no computador, celular ou console (PS4, PS5, XBOX ONE, XBOX SERIES, Nintendo Switch); entrar no jogo e clicar na aba para alterar o modo, que fica sobre o botão “iniciar partida”, no canto direito da tela; ir até a opção “código da ilha”; colocar o código do Hub Boticário; e iniciar a partida. Dentro do Hub, escolher um dos mapas do Boticário x Egeo para jogar.