Bottas supera Hamilton por 0s006 e vai largar em primeiro no GP da Inglaterra

O finlandês Valtteri Bottas obteve, neste sábado, a pole position para o GP da Inglaterra, décima etapa do Mundial de Fórmula 1. O piloto da Mercedes fez a melhor volta em 1min25s093, 0s006 à frente do inglês Lewis Hamilton, seu companheiro de equipe, que buscava a quinta pole consecutiva na corrida britânica. Será a décima vez que Bottas vai largar na primeira colocação na carreira. A corrida neste domingo está marcada para ter início às 10h10.

O monegasco Charles Leclerc levou sua Ferrari ao terceiro posto, 0s079 mais lento que Bottas, seguido pelo holandês Max Verstappen e pelo francês Pierre Gasly, ambos da Red Bull. O alemão Sebastian Vettel, com problemas mecânicos na Ferrari, foi apenas o sexto colocado.

O australiano Daniel Ricciardo, da Renault, conseguiu a sétima posição, seguido pelo britânico Lando Morris, da McLaren. A surpresa do treino foi a presença de Alexander Albon, da Toro Rosso, na nona colocação, à frente do alemão Nico Hulkenberg, da Renault, décimo classificado.

Hamilton lidera o Mundial com 197 pontos, enquanto Bottas é o segundo colocado, com 166. Verstappen ocupa o terceiro lugar, com 126, enquanto o alemão Sebastian Vettel, que venceu o GP da Inglaterra do ano passado, vem logo atrás, em quarto, com 123.

Confira o grid de largada do GP da Inglaterra:

1) Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) - 1min25s093

2) Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) - 1min25s099

3) Charles LECLERC (MON/Ferrari) - 1min25s172

4) Max Verstappen (HOL/Red Bull) - 1min25s276

5) Pierre GASLY (FRA/red Bull) - 1min25s590

6) Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) - 1min25s787

7) Daniel Ricciardo (AUS/Renault) - 1min26s182

8) Lando Norris (GBR/McLaren) - 1min26s224

9) Alexander Albon (TAI/Toro Rosso) - 1min26s345

10) Nico Hulkeberg (ALE/Renault) - 1min26s386

----------------------------------------------

11) Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo) - 1min26s519

12) Kimi Raikonnen (FIN/Alfa Romeo) - 1min26s546

13) Carlos Sainz Jr. (ESP/McLaren) - 1min26s578

14) Romain Grosjean (FRA/Haas) - 1min26s757

15) Sergio Perez (MEX/Racing Point) - 1min26s928

-----------------------------------------------

16) Kevin Magnussen (DIN/Haas) - 1min26s662

17) Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso) - 1min26s721

18) Lance Stroll (CAN/Racing Point) - 1min26s762

19) George Russell (GBR/Williams) - 1min27s789

20) Robert Kubica (POL/Williams) - 1min28s257