Bottas vence GP do Azerbaijão e, com Hamilton, faz feito inédito

Desde que foi criada, em 1950, a Fórmula 1 nunca tinha visto quatro dobradinhas seguidas em uma temporada. Até ontem. Valtteri Botas foi o campeão do GP de Azerbaijão, com Lewis Hamilton em segundo lugar. Assim, a Mercedes conseguiu o recorde histórico.

A escuderia já havia igualado a marca de três dobradinhas na prova anterior, na China - feito que não acontecia desde 1992, com a Williams de Nigel Mansell e Riccardo Patrese.

Em Baku, Bottas foi líder em grande parte da corrida. Largou na pole e só perdeu o posto para Charles Leclerc, da Ferrari, durante a parada nos boxes, mas retomou a posição no fim. Hamilton, que tentou superar o companheiro, não conseguiu. “Lewis estava colocando pressão sobre mim o tempo todo. Fiquei feliz em ver a bandeira quadriculada”, comentou o finlandês.

Em terceiro lugar, completando o pódio, veio o alemão Sebastian Vettel, da Ferrari. Em quarto, holandês Max Verstappen, da Red Bull, e em quinto, Leclerc. O monegasco, aliás, emendou uma série de ultrapassagens até chegar à primeira colocação, mas seu carro perdeu força com pneus macios. Ao menos, ganhou o prêmio de volta mais rápida da corrida, que garante um ponto extra na classificação: 1min43s009.

Com a vitória, o finlandês assumiu a ponta do Mundial de pilotos, com 87 pontos, um a mais que Hamilton. Em terceiro está Vettel, bem longe, com 52.

A próxima parada da Fórmula 1 será em Barcelona, na Espanha, dia 12 de maio.