Box, WOD, Warm-up... Entenda os principais termos usados no crossfit

As piadinhas com o pessoal que vai fazer uma 'call' com colegas de trabalho ou um 'meeting' com os amigos após o horário comercial já se espalharam pela internet. A graça é que muitas vezes esses termos do inglês são importados para nossa língua para simplificar - ou não - atividades cotidianas. E esse hábito está presente em outros ambientes, incluindo o esporte.

Em algumas modalidades mais, noutras menos. O crossfit ocupa a lista daqueles que usam os termos em inglês para definir quase tudo. E por mais que o cross, como é carinhosamente chamado, já seja um dos esportes queridinhos da nova geração, muita gente ainda não conhece o seu funcionamento e nem a sua linguagem própria.

Por isso, o CORREIO preparou um glossário para que você saiba o que significam os termos utilizados nos treinos nos boxes de crossfit na cidade.

ACESSE O ESPECIAL PEQUENOS PESOS PESADOS

Antes, vai uma breve explicação sobre o esporte. A marca CrossFit, antes de ser considerada uma modalidade, foi criada como uma empresa que realizava um programa de treinamento multifuncional. Ou seja, que exercitava diversas partes do corpo em um único lugar.

O crossfit faz um trabalho completo de ativação de diversas áreas do seu corpo na parte muscular e cardiorrespiratória. Então, além de você trabalhar exercícios aeróbicos mais comuns como a corrida, é possível fazer exercícios de levantamento de peso, com diversos movimentos, e trabalhos que usam o peso do próprio corpo que se assemelha à ginástica, como as barras e a escalada nas cordas.

Feitos os esclarecimentos, seguem os principais termos da modalidade e o que querem dizer:

BOX: É o apelido usado para as academias de crossfit, o local do treino.

Coach: É o seu técnico/treinador.

Warm-up: Aquecimento pré-treino dentro do box.

WOD: 'Workout of the day'. Na tradução significa a lista de exercícios do dia, que formam o treino. É o conjunto de exercícios mais importante do dia.

AMRAP: 'As many reps as possible'. Significa que durante o treino seu objetivo é realizar o máximo de repetições possíveis dentro de tempo pré-estabelecido.

Time cap: É o tempo que você tem para concluir o WOD completo.

PR: 'Personal Record'. Significa a melhor marca alcançada por você em número de repetições ou em carga erguida.

Agora vamos falar sobre os nomes de alguns exercícios: