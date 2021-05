Boxe brasileiro vai ter sete representantes nos Jogos de Tóquio

O Brasil será representado por sete boxeadores nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Três mulheres e quatro homens vão tentar manter o país no pódio pela terceira Olimpíada consecutiva, seguindo os passos de Adriana Araújo (bronze), Yamaguchi Falcão (bronze), Esquiva Falcão (prata) e Robson Conceição (ouro).



Os brasileiros classificados para a Olimpíada são: Graziele Jesus (até 51 kg), Jucielen Romeu (57 kg), Bia Ferreira (60 kg), Wanderson Oliveira (63 kg), Hebert Conceição (75 kg), Keno Marley (81 kg) e Abner Teixeira (91 kg). O Brasil ainda possui mais uma medalha de bronze, conquistada por Servilio de Oliveira nos Jogos do México, em 1968.



Por causa da pandemia, o torneio pré-olímpico que seria disputado em Buenos Aires, neste mês, foi cancelado em abril. Com isso, as 49 vagas que seriam disputadas para Tóquio em 13 categorias diferentes, foram entregues para os melhores colocados no ranking mundial entre os atletas do continente.



O principal destaque é Bia Ferreira, atual campeã mundial na categoria 60 kg. Com mais de 20 pódios em competições internacionais, Bia é a favorita para a conquista da medalha de ouro.



Jucielen Romeu foi prata nos Jogos Pan-Americanos, em 2019, em Lima, no Peru, enquanto Graziele Jesus ficou com o bronze em importante torneio na Bulgária no ano passado. No masculino, Hebert Conceição foi bronze no Mundial, enquanto Keno Marley foi campeão da Olimpíada da Juventude e prata no Pan de Lima.