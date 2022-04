Boxeador fica irreconhecível após levar 233 socos em luta; veja

O boxeador meio-médio Erickson Lubin ficou irreconhecível após lutar contra Sebastian Fundora, em um evento realizado no último sábado (9), em Las Vegas. Durante o combate, o americano recebeu nada menos que 233 socos no rosto. Foram tantos golpes que o lutador saiu do ringue com o rosto bastante inchado em ambos os lados.

De acordo com o Boxing Scene, Lubin precisou ser levado ao hospital ao fim do duelo. Ele teve uma fratura no nariz diagnosticada, assim como um ombro deslocado, e terá que passar por cirurgia.

A luta foi interrompida antes do 10º round, a pedido do próprio treinador de Erickson, Kevin Cunningham. A medida em que ia levando os golpes, era possível ver a transformação do visual do boxeador, que sangrava pelo nariz e boca. O próprio oponente, Fundora, concordou com a decisão de parar o combate.

"Seu rosto mudou do primeiro para o nono round. Ele se transformou completamente, e havia muito sangue saindo. É um lutador duro, mas não há necessidade de se machucar tanto", disse Fundora.

Veja fotos do antes e depois do lutador: