Boxeador Hebert Conceição é homenageado pelo Olodum e toca com a banda no Pelô

O boxeador Hebert Conceição recebeu uma homenagem nesta quarta-feira (18) do Olodum - banda que marcou sua trajetória de sucesso na Olimpíada de Tóquio, encerrada com uma medalha de ouro.

Hebert escolheu a música "Nobre Guerreiro", da banda, para acompanhar sua entrada no ringue antes da luta que garantiu uma vaga na semifinal e no mínimo o bronze. Depois, ele mesmo repetiu os versos, em entrevista após o feito. "Nobre guerreiro negro de alma leve, nobre guerreiro negro lutador, que os bons ventos calmos assim te levem aonde você for", cantou.

Na sede do Olodum, ele se arriscou a tocar e cantar ao lado da banda. Depois da homenagem, Hebert saiu para um passeio pelo Pelourinho. "Terminei agora de receber uma linda homenagem do Olodum. Tô dando agora uma caminhada no Pelô, na minha terrinha que eu amo, Salvador", postou o boxeador nas redes sociais.

Desde que voltou para Salvador, Hebert já foi recebido com festa no aeroporto e ganhou homenagem também do Bahia, seu time do coração.