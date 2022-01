Boxeador se revolta e dá soco no juiz após decisão polêmica; veja

Uma luta realizada na Florida, nos Estados Unidos, terminou com um final inesperado - e mais violento que o normal. Após não concordar com o resultado do combate, o boxeador ucraniano Iago Kiladze perdeu a cabeça e decidiu acertar um soco... no árbitro.

O duelo começou bastante equilibrado, com cinco knockdowns entre o primeiro e segundo rounds. Até que o juiz Samuel Burgos decidiu encerrar a luta após Iago, de 35 anos, parecer cambalear para o lado.

De acordo com o jornal Daily Star, da Inglaterra, o resultado provocou vaias do público presente. Até mesmo o adversário, Viktor Faust, se surpreendeu quando teve sua vitória decretada. Foi então que Iago não se conteve e acertou um soco no árbitro, acertando seu braço e queixo.

"Você não pode fazer isso", disse o comentarista da luta, após a ação de Kiladze. "Isso vai lhe custar dinheiro. Você não pode fazer isso, não pode ser violento com o árbitro", acrescentou.